Tour de France perché Carapaz ha strappato la maglia gialla a Pogacar con il piazzamento in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladelde2024 passa ancora di mano: dopo il primo simbolo del primato conquistato da Romain Bardet nella prima tappa e conquistato ieri da Tadej, nella tappa con arrivo ina Torino si prende la leadership Richard, malgrado abbia lo stesso tempo complessivo dopo tre tappe di, Evenepoel e Vingegaard. In testa c’è però il corridore ecuadoriano della EF Education – EasyPost in virtù della somma dei piazzamenti ottenuti in queste tre tappe. In caso infatti di ex-aequo in classifica generale fra due corridori, il criterio per eliminare questa parità e stilare la classifica è analizzare la somma dei piazzamenti: colui che ha la somma inferiore, va in testa. Ecco le somme dei piazzamenti in queste prime tre tappe di, Evenepoel e Vingegaard: Richard: 22° + 10° + 14° = 46 Tadej: 4° + 14° + 38° = 56 Remco Evenepoel: 8° + 12° + 40° = 60 Jonas Vingegaard: 16° + 13° + 68° = 97 Una questione chiaramente di puro regolamento e che riguarda casi come queste prime tappe: domani infatti ci sarà la tappa alpina con il Galibier e al termine della frazione molto probabilmente non ci troveremo con la calcolatrice in mano, visto il tanto dislivello che potrebbe cominciare a scavare i primi solchi in classifica generale.