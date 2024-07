Tour de France 2024 arriva il Galibier! Prima sfida diretta in montagna tra Pogacar e Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Finalmenteno le vere montagne, ora si fa sul serio: da domani non si può più scherzare aldeche torna Oltralpe, partendo da Pinerolo. Frazione breve, di 138 chilometri, ma molto dura. I corridori affronteranno Sestriere (39,9 km al 3,7%), Monginevro (8,3 km al 5,9%) e soprattutto(23 km al 5,1%, si va oltre i 2600 metri di altitudine)dell’arrivo in discesa. Atteso lo scontro diretto tra i big dopo l’antipasto sul San Luca di domenica e ovviamente gli occhi saranno tutti puntati sul duello tra Jonase Tadej. Lo sloveno della UAE Emirates a Torino ha ceduto (volontariamente?) la maglia gialla a Richard Carapaz ma sembra pronto per riprendersela subito dopo un giorno. L’obiettivo è sfruttare la condizione eccellente che si ritrova per iniziare a creare un gap con il danese, reduce dal bruttissimo infortunio patito in Spagna e sicuramente non al top dopo lo stop.