Torre de’ Busi cane cade nel crepaccio | lo salvano i vigili del fuoco

(Di lunedì 1 luglio 2024)de'(Bergamo), 1 luglio 2024 – Cloe è precipitata nella fenditura nel terreno, una spaccatura nella roccia fonda almeno 4 metri, ma larga appena qualche spanna. Cloe è uno splendidodi razza da caccia. Questa mattina la cagnolina è caduta in una una spaccatura sul versante della Valcava. La dinamica Le pareti erano troppo lisce perché potesse arrampicarsi e uscire dal, mentre il suo padrone non era in grado di calarsi a recuperarla, perché sarebbe rimasto intrappolato anche lui. Per fortuna sono intervenuti ideldella squadra Saf di Lecco, specializzati in interventi di salvataggi speleo alpino fluviali. Cosa è successo Uno di loro si è calato in sicurezza nell'angusta crepa fino a raggiungere Cloe, l'ha presa in braccio e poi tutti e due insieme, sono stati issati di nuovo in superficie, entrambi sani e salvi.