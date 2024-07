Tornano i Mercoledì di Anghiari | l’edizione numero 18 si apre con street food e agrichef per i bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, idi, che quest’anno raggiungono la loro 18esima edizione, con 9 appuntamenti che animeranno l’estate anghiarese tra eventi, spettacoli e serate a tema. Migliaia i visitatori attesi. L’evento, che è stato presentato nella suggestiva cornice di Villa Gennaioli, è organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Vie di” e dalla Confesercenti in collaborazione con il Comune di, l’Associazione Pro-, con il contributo della Banca die Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno di aziende private. “Idisono ormai un appuntamento che rappresenta una certezza in termini di successo delle serate, presenze e coinvolgimento dell’intero paese - ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri - ogni angolo del Borgo diventa protagonista del programma settimanale di eventi a tema, spettacoli, mercatini, serate di intrattenimento pensate anche per i più piccoli e tanta musica che animerà tutte le piazze del borgo.