Top 50 Pizza le migliori pizzerie al taglio d’Italia sono a Roma | quali sono e dove si trovano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nell'edizione della classifica 2024 Top 50'Viaggio in Italia' ben 7citate sulle prime 15 sinella Capitale o in provincia e ben 10 del Laziocitate fra le cinquanta selezionate. Al primo posto confermato per il quinto annorium di Gabriele Bonci. .