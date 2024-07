Temporali e pioggia il sindaco Mastella emette un avviso per l’allerta meteo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell‘allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 10:00 di domani 2 luglio e fino alle ore 22:00 dello stesso giorno, ilClementeha emesso unper le avverse condizionirologiche; in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità”. Pertanto, si invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso didi allertaper rischio idrogeologico e raffiche di vento: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.