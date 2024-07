Tamponamento in A1 dopo Firenze Impruneta traffico e code verso Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Mattina di passione in autostrada. Stamani intorno alle ore 08 si è verificato un incidente al km 290 trae il bivio A1/A11-Pisa nord in direzione. Come confermato dalla polizia stradale si tratta di untra veicoli senza feriti che però sta paralizzando ilnord. Il portale Autostrade per l’Italia comunica in mattinata lesono arrivate anche a 6 chilometri di lunghezza. .