Stupra una ragazza appena conosciuta in discoteca e filma tutto | arrestato un 19enne

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unè stato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pisa, su richiesta della procura pisana, dagli agenti del commissariato di polizia di Pontedera (Pisa). Il ragazzo è accusato di violenza sessuale e lesioni gravissime nei confronti di una coetanea. I fatti si riferiscono a una notte di inizio dello scorso mese di giugno e si sarebbero verificati fuori da unadella zona dove i due poco prima si erano conosciuti. A far scattare le indagini la denuncia della, che dopo l'aggressione è andata in ospedale dove è stata ricoverata le lesioni subite giudicate guaribili in almeno 20 giorni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, italiano e incensurato, avrebbe abusato della coetanea riprendendo anche le fasi della violenza con il proprio telefono cellulare.