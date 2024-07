Staff Biden | sentenza non cambia i fatti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 17.50 Delusione e toni duri della campagna diallasulla concessione di immunità parziale a Trump. "Lanonquello che è successo il 6 gennaio. Trump ha incoraggiato una folla a rovesciare i risultati di un' elezione libera ed equa",dice una nota. "Trump è candidato alla presidenza, pur essendo un criminale condannato per la stessa ragione per cui è rimasto seduto a guardare, mentre la folla attaccava violentemente Capitol Hill.Pensa di essere al di sopra della legge ed è disposto a tutto per ottenere il potere".