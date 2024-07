Sport in tv oggi lunedì 1 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quest’1°, una nuova settimana disi apre con una giornata molto speciale e importante per i colori azzurri. Sui campi in erba dell’All England Club di Londra comincia infatti ufficialmente Wimbledon con i primi incontri di main draw, in cui vedremo in azione il numero 1 al mondo Jannik Sinner e altri otto giocatori italiani tra settore maschile e femminile nelodierno. Spazio anche per le rassegne continentali di calcio, con altri due ottavi di finale degli Europei (Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia) e due match della fase a gironi di Copa America (Venezuela-Giamaica e Messico-Ecuador). Occhi puntati infine sul Tour de France, con la terza frazione della Grande Boucle che si terrà ancora sul suolo nostrano da Piacenza a Torino.