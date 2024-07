Spiare i dipendenti sul posto di lavoro non è una buona idea | la storia dell’azienda multata dal Garante

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024) La politica del controllo è diventata più stringente con il ritorno in ufficio post covid-19. Le aziende hanno adottato metodi diversi per controllare i. Ci sono programmi di monitoraggio in grado di registrare le battute sui tasti o tracciare l'attività del computer effettuando screenshot casuali. .