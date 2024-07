Sostenibilità Santagostino Gruppo Cap | Nostri piani aggiornati secondo prospettiva cambiamenti climatici

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – “Quelli presentati oggi sono dueche guardano al futuro e allo sviluppo della nostra azienda. In questi anni,Cap, che si occupa del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, è stato colpito, come la quotidianità di tutti noi, daie in questo senso abbiamo adattato il piano .