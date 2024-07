Sostenibilità Santagostino Gruppo Cap | Nostri piani aggiornati secondo prospettiva cambiamenti climatici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - “Quelli presentati oggi sono dueche guardano al futuro e allo sviluppo della nostra azienda. In questi anni,Cap, che si occupa del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, è stato colpito, come la quotidianità di tutti noi, daie in questo senso abbiamo adattato il piano di2019 e il piano industriale, che aggiorniamo ogni anno, in base a questa”. Così Yuri, presidente diCap, a margine dell'evento di presentazione del Piano industriale 2024-2028 e del Piano di2023-2033 diCap. “Continua il cambiamento di pelle della nostra azienda. L'obiettivo è quello di non essere più un'utility che si occupa soltanto di acqua - spiega- ma che fa sinergia anche con altri settori, come quello dell'ambiente e dell'energia, e avendo come ambito complessivo di sviluppo quello dell'economia circolare”.