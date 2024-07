Sospeso sciopero contro Tata per la chiusura degli altoforni Gb

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) E' statoloa tempo indeterminato indetto dal sindacato Unite a partire dall'8 luglio per protestarela volontà espressa dalla proprietà indiana dello storico impianto siderurgico britannico di Port Talbot (Port Talbot Steelworks, in Galles) di anticipare ladei duelocali, annunciata in precedenza nell'ambito di un piano di ristrutturazione e tagli per quasi 3000 persone predisposto per far fronte alla crisi interna e internazionale e alla promessa di una svolta "più verde" della produzione. E' quanto si legge in un comunicato di Unite - uno dei sindacati collaterali al partito laburista in procinto di vincere secondo i sondaggi le elezioni politiche del 4 luglio nel Regno Unito conquistando un'ampia maggioranza - secondo cui i vertici societari sono ora pronti ad avviare trattative sui futuri investimenti nell'attività e non più solo sui licenziamenti.