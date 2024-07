Sonego-Bautista Agut in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Robertonel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il tennista torinese ha sfruttato al meglio un sorteggio fortunato contro l’argentino Mariano Navone, compreso tra le teste di serie ma certamente con poca esperienza su questi campi. ‘Sonny’ si è imposto in tre set, una vittoria che gli dà morale e fiducia in un’annata ricca di alti e bassi. Ora un match certamente ostico, ma tutto da giocare contro. Lo spagnolo non è più quello di un tempo e ha avuto diversi problemi fisici nell’ultimo anno e mezzo, ma su questi campi sa giocare molto bene, come dimostra la semifinale del 2019, la sua unica a livello Slam. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 3 luglio adda definire.