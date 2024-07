Sicurezza idrogeologica e viabilità | Ecco quali priorità a livello locale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un quadro economico non certo confortante, quello attuale, che però non toglie la voglia agli imprenditori di fare impresa. "Malgrado tutto, oggi, tra gli imprenditori del comparto moda, c’è ancora una grande voglia di continuare a scommettere sulle proprie attività, ma non possono farlo da soli - commenta Maurizio Bettazzi, presidente del Cna Toscana centro -. Il contesto nazionale e internazionale deve cambiare, e un ruolo decisivo in questo senso spetta solo alla politica e alla diplomazia". In questo scenario si inserisce il ’Manifesto Cna’, il documento scaturito dal percorso che l’associazione di categoria ha avviato nei territori della Toscana centrale fra 490 aziende per presentare dati e idee alle amministrazioni appena elette a seguito delle amministrative che si sono svolte l’8 e il 9 giugno.