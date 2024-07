Si aprono le porte ma l’ascensore non c’è e precipita nel vuoto dal quarto piano | morta una 25enne a Fasano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chiamanel pianerottolo del suo appartamento al: luce verde, sile, entra, manon c’è enel. Ècosì una ragazza di 25 anni di, in provincia di Brindisi. È successo tutto nella mattinata di oggi, primo luglio, in un palazzo di via Piave, nei pressi del centro storico della città pugliese. Secondo una prima ricostruzione, la cabina non è risalita e il malfunzionamento non è stato segnalato dall’impianto. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane. Presenti anche i carabinieri. (foto di archivio) L'articolo Silemanon c’è eneldalunaproviene da Il Fatto Quotidiano.