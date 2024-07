Sega l’annuncio fa impazzire i fan | Crazy Taxi sta tornando e sarà un open world multiplayer

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 1 luglio 2024) Era il 1999 quando usciva nelle sale giochi di tutto il mondo (di quelle più fortunate, sarebbe meglio dire) un gioco destinato a diventare culto: parliamo di, gioco sviluppato dallae per questo destinato ad uscire nel 2000 per la console Dreamcast. Anche grazie al grande successo della PlayStation, la Dreamcast si rivelò un fallimento ma nonostante ciò il gioco fu un successo assoluto, anche nelle versioni per PS2 e GameCub (entrambe uscite nel 2001, dopo la “morte” della Deamcast). Ambientato a San Francisco, il gioco consente al giocatore di indossare i panni di un tassinaro particolarmente spericolato (da qui, l’aggettivo “”), il cui obiettivo è raggiungere determinati checkpoint nel minore tempo possibile (e sempre entro un determinato range temporale).