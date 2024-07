Sechi | la rivoluzione francese da Macron a Micron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laera partita con lui,, nel 2016, quando un giovane che veniva dalla banca Rothschild fece l'mmpresa fondano un nuovo movimento politico, conquistando l'Eliseo, distruggendo il partito Socialista, ridimensionando i gollisti, monopolizzando il centro, fermando la destra. Un eccezionale esperimento da laboratorio dell'Ena, l'officina della classe dirigente. Otto anni dopo,è diventato. La sua strategia di scomposizione e ricomposizione del quadro politico intorno alla sua figura, il Nuovo Re Sole, come in un racconto dell'orrore gli si è rivoltata contro e alla fine è lui, “le president”, a soccombere. Marchons, marchons! attacca la marsigliese e certo, questa è una storia di popolo, perché in fondo la Francia mantiene intatto il gusto per il coup de theatre, il colpo di scena quando sembra tutto scontato e invece voilà, è arrivata la vittoria della destra.