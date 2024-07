Schwoch | Napoli Lukaku può fare molto bene

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Stefan, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte durante ForzaSempre. Queste le sue parole: “è un gran bel giocatore, ha segnato 20 gol, con Conte ha disputato la miglior stagione della carriera, se viene allenato in un certo modo può dare grandi soddisfazioni. Se venisse al posto di Osimhen ilavrebbe sostituito un attaccante importante con un altro altrettanto importante. Conte alè evidente che vuole provare subito a vincere, è venuto per farlo come ha sempre fatto tutti gli anni. Non fa calcio se non con l’obiettivo di vincere, ha questa mania, è una bella mania e spesso ci riesce, soprattutto se ha la squadra giusta. Non credo che dovremmo aspettare tre anni per vincere, poi è chiaro che farlo è sempre difficile.