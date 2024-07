Sanità 4 0 addio al reflusso gastroesofageo | a Napoli dispositivo impiantabile senza effetti collaterali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) E’ un nuovomedico grande quanto una moneta da 1 Euro, un cuboide di silicone: per inserirlo nella parte superiore dello stomaco si interviene in laparoscopia e per i primi 25 pazienti trattati in Campania, affetti dagrave, ha vinto la sfida più importante. Da un anno non soffrono più di bruciore di stomaco, dolore toracico, rigurgiti. L’innovativomedico si chiama RefluxStop ed è – infatti – in grado di risolvere definitivamente il disturbo dacausare. La malattia daè un disturbo che in Campania colpisce 1 milione e 300 mila persone, compromettendone seriamente la loro qualità della vita e portando in casi estremi a complicazioni gravi come ulcerazione, stenosi ed esofago di Barrett.