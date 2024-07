San Vittore Olona furto notturno da 2mila euro in negozio di scarpe | arrestato un 17enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) San(Milano) - Sono penetrati all’interno di undiborse e accessori nel corso della notte prelevando merce perper poi allontanarsi indisturbati, ma grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza sono stati identificati e rintracciati poche ore dopo dai Carabinieri, che hannoun diciassettenne e denunciato a piede libero un 15enne. Ilha avuto come teatro il"Ritmo Shoes", in via Sempione: qui alle 3.40 della scorsa notte i ladri si sono introdotti nei locali dopo aver scassinato la porta d'ingresso, asportando merce per un valore di circa duemila. I Carabinieri delle pattuglie della Compagnia Legnano, giunti sul posto, sono però riusciti a identificare attraverso le immagini di videosorveglianza uno degli autori: si tratta di undi nazionalità tunisina, residente a Cerro Maggiore, che è stato successivamente rintracciato presso il suo domicilio in compagnia di un altro minore.