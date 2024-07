San Giuseppe | arrestati due coniugi detenevano 75 stecche di hashish

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sannella vita e in affari. Scoperti con 75didalla Polizia di Stato Gli agenti del Commissariato di SanVesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti in piazza Risorgimento, hanno notato un uomo e una donna a bordo di un’auto che, dopo averla parcheggiata in una viuzza adiacente, hanno raggiunto la piazza a piedi. Qui, sono stati visti celare un sacchetto di carta dietro ad un’aiuola, prelevare e consegnare involucri ad alcuni soggetti sopraggiunti in cambio di denaro. Gli operatori, dopo aver osservato più volte questo andirivieni, sono intervenuti bloccando i due e diversi acquirenti accertando che la coppia, difatti marito e moglie, custodiva in un borsello 4di, nel sacchettino celato tra le piante, aveva invece occultato 24e 2 frammenti della stessa sostanza stupefacente; mentre, nel vano porta oggetti dell’auto, aveva celato 45diper un totale complessivo di circa 160 grammi di droga.