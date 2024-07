“Salis vestita come una cameriera di Catanzaro” il sindaco della città calabrese querela Vittorio Feltri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024) Scontro trae Nicola Fiorita,di Catanzaro, dopo le parole del fondatore di Libero su Ilaria Salis "di Catanzaro": "Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostrae per le sue frasi razziste". .