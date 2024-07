RISULTATI | AEWxNJPW Forbidden Door 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) La notte del terzo evento della storia in collaborazione tra AEW e NJPW è arrivata. La porta proibita si è aperta ancora una volta ed è stata varcata da tantissimi atleti con una card che ha raggiunto i 10 incontri nello show principale, preceduti da altri 5 nel pre-show. Qualche dream match e alcuni titoli in palio, con il vacante TNT Championship assegnato attraverso un ladder match. Spazio anche ai due titoli mondiali, quello IWGP e quello AEW con due grandi match tra Jon Moxley e Tetsuya Naito e Swerve Strickland contro Will Ospreay. Di seguito trovate tutti i: Zero-Hour Pre-show Singles Match: Kyle Fletcher batte Serpentico (3:10) Four Way Tag Team Match: The Kings Of The Black Throne (Brody King & Malakai Black) battono Gabe Kidd & Roderick Strong (w/Gedo, Matt Taven & Mike Bennett), Kyle O’Reilly & Tomohiro Ishii e Private Party (Isiah Kassidy & Marq Quen) (8:39) Tag Team Match: Tam Nakano & Willow Nightingale battono Kris Statlander & Momo Watanabe (w/Stokely Hathaway) (10:18) Owen Hart FoundationWomen’s Tournament Quarter Final: Mariah May (w/Luther & Toni Storm) batte Saraya (w/Harley Cameron) (8:31) Six Man Tag Team Match: Mistico & The Lucha Brothers (Penta El Zero Miedo & Rey Fenix) (w/Alex Abrahantes) battono Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Titan & Yota Tsuji) (12:01) Main show Singles Match: MJF batte Hechicero (9:51) Six Man Tag Team Match: The Elite (Kazuchika Okada, Matthew Jackson & Nicholas Jackson) battono Hiroshi Tanahashi & The Acclaimed (Anthony Bowens & Max Caster) (13:01) Owen Hart FoundationMen’s Tournament Quarter Final: Bryan Danielson batte Shingo Takagi (20:19) AEW Women’s World Title: Toni Storm (w/Luther & Mariah May) (c) batte Mina Shirakawa (w/Mariah May) (11:42) Singles Match: Zack Sabre Jr.