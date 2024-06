Reggio Emilia 19enne si tuffa nel fiume Enza e non riemerge | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un ragazzo di 19 anni si èto nele non è più riemerso. È accaduto a San Polo d', in provincia di, dove sono scattate leall'altezza del ristorante 'Mamma Rosa', un punto in cui nei giorni scorsi si era registrata la piena e ild'acqua era oltre il livello di guardia. Il ragazzo è stato vistorsi nelda due suoi amici, che erano insieme a lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato lecon i gommoni e i carabinieri di San Polo che stanno ascoltando chi ha lanciato l'allarme. .