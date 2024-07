Rai | Boschi Iv ‘subito chiarezza su nomine no a marchettificio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug (Adnkronos) – “Se confermata la notizia delle nuove assunzioni in Rai sarebbe di inaudita gravità, chiederò che il caso sia esaminato in Vigilanza Rai. Andremo sino in fondo affinché sia fatta”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai.?Quali sono i criteri per le assunzioni? Quali le competenze dei neoassunti? Perché non sono state rispettate le graduatorie e perché non sono stati indetti regolari concorsi? ? chiede-. A queste domande l?attuale dirigenza Rai deve dare risposte, non a noi, ma ai cittadini italiani che versano il canone e hanno diritto alla trasparenza?.?La più grande azienda culturale del Paese non può diventare un marchettificio ed essere messa in mano agli amici degli amici, ma deve seguire regole chiare, in nome della qualità dei prodotti e della trasparenza dei conti?, conclude.