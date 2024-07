Ragazza morta a Brindisi Anacam | Italia anomalia Ue su legge Ascensori non si è adeguata a direttiva

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – "L'non si èallasugliche rappresenta un requisito obbligatorio per l'immissione sul mercato comunitario e la messa in servizio di nuovi. La normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degliè costituita dal decreto del Presidente della .