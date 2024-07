Quello non conta Sinner la frase che gela l' Italia a poche ore dall' esordio a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ad Halle ha vinto il suo primo torneo sull'erba da numero 1 al mondo. Ava a caccia di un posto nella storia, sempre con quel numero virtuale sulle spalle. Far meglio della semifinale ottenuta l'anno scorso ai Championships dovrà essere la base di partenza. Al contrario del Roland Garros, cui era giunto dopo un periodo d'infortunio, stavolta Jannikè convinto delle proprie potenzialità sia fisiche che mentali, come lui stesso ha ammesso in conferenza stampa, al media-day che anticipa il torneo londinese: "Qui non ho dubbi sul mio corpo, abbiamo lavorato tanto negli ultimi giorni. Sono felice di poter competere al massimo". Al primo turno c'è un altro Yannick, con una “c” in più, ma ben 105 posizioni più indietro, è il tedesco Hanfmann esi farà trovare pronto, con la seria possibilità di incontrare subito al secondo turno Matteo Berrettini, per un immediato derbyno: "Credere in te ti aiuta soprattutto sull'erba.