Proteggere le app su iPhone

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi tiene molto alla privacy dei propri messaggi e delle proprie chat puòle app suutilizzando vari metodi. Il più semplice prevede l'utilizzo di Tempo di utilizzo anche se non è molto comodo, visto che per usare l'app dovremo comunque inserire ogni volta il PIN di sblocco. Per fortuna esistono metodi più semplici ed immediati perle app su, usando le funzioni privacy incluse nelle principali app di messaggistica e un'app di terze parti in grado di bloccare l'accesso a qualsiasi app presente su. LEGGI ANCHE -> App per bloccare l'apertura di applicazioni su Android 1) Tempo di utilizzo Il metodo che possiamo usare fin da subito superle app è Tempo di utilizzo. Per utilizzare questa funzione apriamo l'app Impostazioni, premiamo su Tempo di utilizzo, attiviamolo e pigiamo in basso su Utilizza codice "Tempo di utilizzo".