Precipita dalla scogliera con il quad durante un’escursione Malta | muore 31enne siciliana dopo una caduta di 25 metri

(Di lunedì 1 luglio 2024) Viaggiava su ununa vacanza ae il mezzo è finito fuori stradando in mareunadi oltre 20. Ha perso la vita così Oriana Bertolino, 31 anni, originaria di Marsala. Lavorava in un ambulatorio veterinario e sognava di diventare allenatrice di pallavolo. L’incidente è avvenuto domenicanella Valle del Sale (Wied il-Miela in maltese), formazione rocciosa al punto più a nord dell’isola di Gozo caratterizzata da scogliere molto alte affacciate sul Canale di Sicilia. Alla guida delsi trovava un 47enne, anche lui di Marsala. Secondo la prima ricostruzione della polizia maltese per motivi da chiarire il conducente ha perso il controllo del mezzo: tra le ipotesi c’è anche un problema allo sterzo.