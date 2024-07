Piazza Affari chiude in forte rialzo +17%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chiusura inperdopo il primo turno delle elezioni legislative in Francia che hanno visto l'estrema destra di Marine le Pen vincere ma non conquistare la maggioranza assoluta in Parlamento. Il listino milanese ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,7%, a 33.716 punti, trascinato dagli acquisti sul comparto bancario, tra i più penalizzati dopo la vittoria del Rn alle elezioni europee di inizio giugno. .