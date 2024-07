Perché tutti parlano di New Martina e qual è il suo vero nome | ecco chi è la star di TikTok

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da giorni, ormai, sui social non si parla d’altro che di New(sapevate che non è il suo?). Per i non avvezzi all’internet “furioso”, facciamo un breve riassunto: chi è e pere motivo è diventata più idolatrata di unadi Newè il suo "di Newè il suochi è ladi" L'articolodi Newè il suochi è ladiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .