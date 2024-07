Palomino LASCIA l’Atalanta dopo 7 ANNI tra gioie e battaglie in difesa L’argentino ora è a parametro zero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 1 luglio 2024)settehato. La fine di un ciclo con la società nerazzurra Inevitabile. Basta questo per descrivere quello che è stato il finale di Joséal. Un percorso dove nonostante sia stato messo fuorirosa da Gasperini in questa stagione, non cancella il percorso fatto con la maglia .