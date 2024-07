Padova incidente mortale a Codevigo | motociclista si scontra con uno scooter e viene investito da altri due mezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Grave scontro tra una motocicletta e unoieri sera a, in provincia di. L’ha avuto luogo lungo la strada Romea. Un 41enne, membro della Guardia costiera, ha perso la vita: alla guida della motocicletta, dopo l’impatto, è statodadue. Le attività di soccorso sono andate avanti per molte ore nella notte: c’era il dubbio che loista fosse finito nel canale che costeggia la strada. Notizia in aggiornamento .