Overbooking come difendersi evitando di scendere dall’aereo senza indennizzo

(Di lunedì 1 luglio 2024) I consigli dell'Unione nazionale consumatori L', ovvero quando i posti disponibili sull’aereo sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo, non è una pratica illecita, ma le compagnie aeree adottano questa strategia basandosi su statistiche che mostrano che una percentuale di passeggeri prenotati non si presenta all’imbarco .