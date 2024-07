Omofobia meteorologo tv aggredito a Roma | Fate schifo siete malati

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – "Fr*cio di me*da, mezzo uomo, mitu e tutti coloro che sono come te,, state lontano da me perché portate solo malattie". Queste le parole che si sarebbe sentito dire il giornalistagnolo etv Luca Ciceroni da un cameriere durante una serata tra amici in un locale .