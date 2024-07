Nuovo ospedale Santa Chiara | incontro sul Salutogenic Hospital

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pisa, 1° luglio 2024 – Nei giorni scorsi in Aoup, nella sede direzionale del cantierein Cisanello, si è tenuta la presentazione dal titolo: "" con ospite Alan Dilani, presidente dell’International Academy for Design and Health (IADH) che ha sviluppato e implementato, al Karolinska Institute di Stoccolma, la teoria dell’approccioDesign, adattata con successo in progetti di design e di politica sanitaria. La Salutogenesi (dal latino salus = salute e dal greco creazione) - concetto introdotto a fine anni Settanta da Aaron Antonovsky, sociologo medico con studi scientifici sulla teoria dello stress condotti anche sui sopravvissuti all’Olocausto - è tutto ciò che crea salute e permette alle persone, anche in situazioni di forte avversità (trauma, malattia, disabilità, povertà), di compiere scelte consapevoli di salute utilizzando risorse interiori (resilienza) e capacità pro-attiva.