Mucillagini nel mare Adriatico | il video a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - Mucillagine in, resta la preoccupazione dei pescatori. A lanciare l'allarme è ancora una volta la cooperativa Lavoratori deldiche, in unregistrato questa mattina, documenta il fenomeno che da giorni imperversa sulla costa Adriatica. petrangeli Si sperava che le correnti portassero via la mucillagine, invece la situazione è rimasta immutata. Ilha striature color caffelatte con chiazze che invadono il litorale, tanto che cominciano a preoccuparsi anche i gestori degli stabilimenti balneari. Gli esperti comunque monitorano il fenomeno, rassicurando i bagnanti e precisando che non ci sono rischi per la salute. Si attende di vedere se le prossime piogge previste, con vento e abbassamento delle temperature, possano ripulire un po’ il