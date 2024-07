MOVIOLA – Portogallo-Slovenia | Orsato fischia rigore Oblak ipnotizza Ronaldo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Episodio dain. Al minuto 103? Danieleunnon particolarmente solare, ma comunque supportabile. Il difensore sloveno non può certo smaterializzarsi, ma il contatto c’è ed è un po’ cercato da Diogo Jota. In ogni caso di certo il Var non può intervenire e alla fine può starci il penalty. Dal dischetto, però, ci pensare Cristiano, che dopo l’errore si mette anche a piangere. LA DIRETTA LIVE DISportFace. .