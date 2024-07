Molestie sul lavoro una questione non solo femminile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lesule al di fuori di esso rappresentano un fenomeno allarmante e diffuso in Italia, come evidenziato dal recente report dell’Istat per il biennio 2022-2023. I dati sono inequivocabili: il 13,5% delle donne italiane tra i 15 e i 70 anni ha dichiarato di aver subitosessuali sul posto di