Mistero in via Vittorini | uomo trovato con un’ampia ferita alla testa La pista del pestaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano, 1 luglio 2024 –per strada con una profondae diverse contusioni sul resto del corpo. È ancora tutto da chiarire l’episodio avvenuto nella serata di ieri, domenica 30 giugno, in via Elio, nel quartiere di Ponte Lambro a Milano. AUTO POLIZIA MODENA DI NOTTE Di certo, come riporta Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza lombarda che gestisce gli interventi delle squadre di pronto soccorso, c’è che verso le 21.30 undi 39 anni è stato portato d'urgenza al Policlinico, in codice rosso, segnale di massima emergenza, con un’ambulanza. In zona si è portata anche un’automedica. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura di Milano, ai quali toccherà il compito di ricostruire cause e dinamica di quella che dovrebbe essere una violenta aggressione.