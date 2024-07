Michael J Fox ritorna al futuro E suona sul palco con i Coldplay

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)J. Fox ospite a sorpresa sabato sera suldel festival di Glanstonbury: l’attore 63enne hato la chitarra durante l’esibizione deisulle note di Humankind. "Con il suo riff di Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto aJ. Fox", ha annunciato il frontman della band Chris Martin, 47 anni, mentre il divo della cinetrilogia di Robert Zemeckis Ritorno al(1985, ’89 e ’90) saliva sul. Fox, che combatte con il morbo di Parkinson dal 1991, hato su una sedia a rotelle durante lo spettacolo. "Il motivo principale per cui siamo una band è proprio Ritorno al", ha sottolineato Martin dopo la performance. "Quindi grazie a, il nostro eroe".