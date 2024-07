Marchetti replica a Diop | è parità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) olimpia ROTEGLIA 1 CERVAREZZA 1 ROTEGLIA: Paganelli, Ferrari (25’st Abati), D’Andrea, Bertolani (15’st Viviroli), Gentile, Boccardi, Peddis (30’st Galli), Fomov, Diallo,, Forchignone. A disp.: Giunzoni, Belfasti, Galanti, Rubbiani, Maestri, Bonicelli. All.: Lodi Rizzini CERVAREZZA: Malpeli, Moretti, Iori (1’st Gaspari Federico), Buffagni, Cani, Ruopolo, Stradi (11’ st Fiori), Leoncelli,, Malivojevic, Rizzuto. A disp.: Veroni, Balisa, Edoardo Gaspari, Magliani, Zoncheddu, Ricò, Iariucci. All.: Cecchi Arbitro: Morini (Pigucci e Spessotto) Reti:al 21,al 34’ su rig. Note: amm. Bertolani, Buffagni e. Nei Giovanissimi stesso risultato, con un pareggio per 1-1: per i locali Mazzanti, per il ‘Cerva’ gol di Masini.