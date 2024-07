Maltempo | ancora temporali e venti forti 9 regioni in giallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una perturbazione, in arrivo dall'Europa centrale, porterà, dalle prime ore di domani, un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dellepeninsulari, con precipitazioni, in prevalenza temporalesche, in particolare sulle aree interne ed adriatiche del centro-sud. Previsto, inoltre, un rinforzo dellalazione dai quadranti nord-occidentali, con effetti maggiori su Sardegna, Sicilia ed estrememeridionali, associata a un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d'intesa con lecoinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.