Lungotevere S Paolo – Smantellato insediamento abusivo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nelle prime ore di questa mattina una cinquantina di agenti dei gruppi Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe della Polizia Locale di Roma Capitale, ausiliati da personale del Gruppo VIII Tintoretto per la gestione della viabilità, sono intervenuti indi San, per il recupero di un’area verde a ridosso del fiume Tevere, dove era stato creato uncomposto da circa 40 baracche e ricoveri di fortuna, costruiti con materiali di risulta tra quintali di rifiuti di ogni tipo abbandonati a terra. All’interno vivevano circa 80 persone di nazionalità straniera, nessuna delle quali è stata trovata sul posto dai caschi bianchi al momento dell’intervento. Durante le operazioni, gli agenti hanno riscontrato la presenza nell’di tre motoveicoli in stato di abbandono privi di targa e di uno rubato, il cui furto era stato denunciato nei primi mesi del 2024.