Luigi’s Mansion 2 HD su Switch la recensione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 luglio 2024) La casa degli orrori di Luigi riapre i battenti per una remaster attesissima dai suoi fan La serie Luigi's, che da 22 anni ci porta in un mondo di enigmi e avventure spaventose con il goffo fratello di Mario per protagonista, torna con Luigi's2 HD, una remaster del titolo originariamente uscito per .