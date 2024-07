L' Ue reintroduce i dazi su uova e zucchero importati da Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'Unione europea reintrodurrà da domani isulle importazioni diprovenienti dall'Ucraina, che erano stati azzerati per un altro anno lo scorso 6 giugno per sostenere l'economia di. Prorogando il regime di sospensione dei, Bruxelles ha previsto un 'freno di emergenza' per alcuni prodotti agroalimentari considerati sensibili come pollame,, avena, mais e miele. Il meccanismo di salvaguardia prevede che quando le importazioni di questi prodotti superano la media annuale dei volumitra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2023 la Commissione europea può riapplicare le tariffe doganali. Per lee lola media è rispettivamente di 23.188,96 tonnellate e 262.652,68 tonnellate. Il 18 giugno l'esecutivo europeo aveva già reintrodotto le tariffe per l'avena importata da