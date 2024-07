LIVE – Fognini-Van Assche 6-1 primo turno Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ile latestuale di-Van, incontro valevole per ildi(erba). Il veterano ligure è reduce dagli ottavi di finale raggiunti sul verde di Maiorca, dove si è arreso in tre set di fronte alla promessa ceca Jakub Mensik. Il transalpino, invece, ha perso neldecisivo delle qualificazioni contro il connazionale Lucas Pouille ma è stato ripescato in extremis in qualità di lucky loser. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Non sarà facile, però, contro il ventenne francese, tennista in ascesa e molto pulito ed ordinato con tutti i suoi fondamentali. In palio per il vincitore c’è il pass per il secondocontro uno tra il qualificato australiano Alex Bolt oppure il norvegese Casper Ruud, ottava testa di serie del Major inglese.