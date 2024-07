LIVE Arnaldi-Tiafoe Wimbledon 2024 in DIRETTA | esordio durissimo ma l’azzurro può giocarsela

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Matteoe Frances, valevole per il primo turno di, il terzo Slam della stagione. Matteoche arriva ai Championships con un match vinto sulle spalle, ossia l'incredibile primo turno del Queen's in cui ha superato Ugo Humbert annullando un match point, per poi venire eliminato al turno successivo da Rinky Hijikata. Il ligure lo scorso anno fu ancora costretto a passare per le qualificazioni (superate) per accedere al tabellone principale e perse al debutto contro Carballes Baena, stavolta proverà a passare un turno. Dall'altra parte della rete c'è un nobile decaduto come Frances: lo statunitense sta attraversando una stagione davvero difficile, si è allontanato decisamente dai top 10 e adesso è sceso addirittura al numero 30 del ranking mondiale.